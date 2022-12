Argentino podría recalar en las filas manudas

Redacción- El delantero argentino, Alejandro Quintana podría recalar en las arcas manudas y así dar un nuevo bombazo, ya que el último club fue el América de Cali dirigido por Alexander Guimarães.

El atacante podría llegar a suplir la baja del «Toro» Blackburn y así darle un nuevo respiro a la afición manuda tras la decepción con el delantero panameño.

Quintana proviene desde el América de Cali, donde en la última temporada jugó un total de 27 juegos entre liga y copa, donde marcó solamente tres goles.

El espigado delantero, podría llegar a Alajuelense como agente libre, ya que el pasado 27 de noviembre el América de Cali anunció su salida del cuadro colombiano.

Quintana aseguró, que a pesar de tener contacto con el entorno erizo no le han avisado nada, aunque el ya es agente libre.

Seguidamente, dijo que desde la semana anterior lo buscaron pero hasta ahí quedo el contacto con los manudos.

“Si me ofrecieron pero no me han dicho nada, no sé en qué quedó. Yo estoy libre esperando ver que hacer. Mostraron interés pero ya después no supe más nada. Desde la semana anterior me buscaron, obvio que me gustaría llegar a la Liga, es un club grande, histórico e importante. Sería una muy bonita experiencia», afirmó Quintana a Diario Deportivo CR.

Finalmente, el delantero de 1,90 dijo que para él sería muy bonito llegar a una institución histórica e importante a nivel centroamericano.

Quintana ha pasado por equipos, como Huracán de Argentina, Universitario de Bolivia, Wydad AC de Marruecos y Cafetaleros de Chiapas de México, entre otros clubes.