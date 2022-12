González es uno de los capitanes erizos

Redacción – El veterano defensor del León, Giancarlo «Pipo» González, afirma en La Liga nunca ha faltado la actitud a la hora de jugar, ya que eso es algo que no se negocia en Alajuelense, donde siempre tienen que dar un plus.

González es uno de los capitanes del primer equipo rojinegro y deja claro que el compromiso en La Liga debe ser total siempre, tal y como pasó en la ida de la semifinal del Torneo de Copa, donde los erizos firmaron un 1-1 a pesar de haberse quedado con 10.

Con el regreso de Andrés Carevic al banquillo, en el plantel rojinegro se ponen como meta recuperar ese ADN ganador y es por ello, que el zaguero de 34 años pide a sus compañeros entregarse al máximo siempre en pro de ver al equipo peleando copas.

Giancarlo González le dice a los manudos que la actitud no va faltar más en Alajuelense, que se compromete a darlo todo en partidos y en los entrenamientos para así poderle dar grandes alegrías a su fiel y exigente afición.

«Acá nunca ha faltado la actitud, eso no se negocia en Alajuelense y obviamente somos seres humanos, a veces salen las cosas y otras no, pero la entrega y actitud, así como entregarse en la cancha debe estar siempre, entonces es importante saber eso de que los jugadores que están en La Liga tienen que estar comprometidos, no solo en el partido a partido, si no que en el día a día y entrenamiento a entrenamiento, que son los que nos hacen mejorar», afirmó Pipo González a Zona Técnica.