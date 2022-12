Muchos manudos ven a Saborío como un verdadero ídolo

Redacción – El famoso ex-atacante nacional, Álvaro Saborío, asegura que respeta mucho a los liguistas, gracias a que cada ves que se lo encuentran en la calle le agradecen por su aporte cuando vistió los colores del León.

Saborío visitó el Estadio Alejandro Morera Soto en la despedida de Bryan Ruiz, la cuál fue muy disfrutada por el «Chompipe», que volvió a emocionarse por ver como los aficionados al León coreaban su nombre y lo llenaban de aplausos.

Aunque su retiro fue hace unos meses, Sabo mantiene una condición física envidiable a sus 40 años, por lo que muchos liguistas hasta le pidieran que fichara con el equipo, generándole una sonrisa al oriundo de San Carlos que marcó 165 goles en primera.

Con el número 24 en su espalda, Álvaro estuvo en el «AD10S» y demostró una enorme jerarquía con la camiseta eriza, la cuál solo vistió durante solo un semestre, tiempo donde marcó seis goles en 21 partidos disputados siendo clave para la histórica 30.

Álvaro Saborío habló con AMPrensa.com y dejó saber su enorme gratitud con la exigente afición de Alajuelense, que reconoce la grandeza del recordado goleador tico.

«Estoy muy agradecido que me respeten la carrera, siento el cariño del liguismo, agradecerles que desde el día que llegue acá a jugar he sentido ese cariño y en redes sociales, venir a la despedida de Bryan Ruiz, ver todo lo que dijeron me llena de orgullo. Respeto mucho a los liguistas, me ven en la calle y siempre me agradecen, me dan las gracias por la 30 y Liga Concacaf, eso se ganó con honradez y entregándome al máximo», afirmó Álvaro Saborío a AMPrensa.com.

Actualmente, Saborío reside en San Carlos, donde tiene una finca ganadera junto a su familia, con la que poco a poco recupera el tiempo que perdió con ellos por sus compromisos en el fútbol durante más de 15 años activo en el país y en el extranjero.