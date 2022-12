«In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto buscando la serenidad en esta navidad.», agregó.

In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto buscando la serenidad en esta navidad. pic.twitter.com/SOWIj7Cta9 — Shakira (@shakira) December 25, 2022

Estas son unas vacaciones especiales para ella ya que en los próximos días se mudará definitivamente a Miami junto a sus dos hijos.

Según medios internacionales, se espera que a finales de esta semana la cantante regrese a Barcelona para que Milan y Sasha pasen el resto de vacaciones navideñas y fin de año con su padre.