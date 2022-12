Ronaldo vive momento difíciles en su carrera

Redacción- El astro portugués, Cristiano Ronaldo vive momento complicados en su carrera ya que se encuentra sin equipo y su selección fue eliminada en el Mundial que pudo haber sido su última participación con la selección.

Ronaldo vivió momento difíciles en su etapa en el Manchester United, ya que desde la llegada de Erick Ten Hag lo relegó al banquillo sin darle casi minutos, lo que fue generando molestias al delantero lusitano.

Después de un tiempo en el banquillo, «El Bicho» dio unas polémicas declaraciones donde mostró su enojo y malestar por sus recurrentes suplencias, lo que ocasionó que su club le rescindiera el contrato y quedará como agente libre.

Además, «El Comandante» dio unas declaraciones antes del inicio del Mundial, donde indicó que la Copa del Mundo de Catar 2022, podría ser su último partido oficial con el combinado lusitano.

«Será complicado, tenemos un gran entrenador, una buena generación de futbolistas, no somos los favoritos. Pero si gano la Copa del Mundo seré el hombre más feliz del mundo y me retiraría, al cien por ciento que me retiro»

#FIFAWorldCup | Cristiano Ronaldo rompe en llanto luego de que Portugal fuera eliminado por Marruecos del Mundia. pic.twitter.com/BZHegW0Aip — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 10, 2022

Ahora con las palabras dichas por Ronaldo y su eliminación el panorama indica que CR7, dirá adiós de la selección de Portugal, donde es el jugador más importante en la historia del balompié lusitano y el jugador con más anotaciones en la historia del fútbol.

Quedará por ver donde jugará Ronaldo, ya que actualmente está sin equipo y él ha dicho públicamente que desea seguir jugando durante algunos años al más alto nivel.