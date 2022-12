Será la encargada de impartir justicia en el juego de la Tricolor esta tarde ante el combinado de Alemania.

Redacción – El director técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, dedicó unas palabras de reconocimiento hacia la árbitra francesa, Stéphanie Frappart, quien fue designada para dirigir el juego entre la Tricolor y el combinado de Alemania.

Duelo que será el primero en la historia de los mundiales mayores masculinos que sea arbitrado por una mujer.

Pero este choque no solo quedará en la historia por la referí central, debido a que las asistentes también serán mujeres, por una de las bandas correrá la brasileña Neuza Back, mientras que por el otro sector se encontrará Karen Díaz, mexicana.

Grupo de trabajo que será completado dentro del terreno de juego por el hondureño Said Martínez, quien ocupará la silla del cuarto árbitro.

La elección de este cuarteto arbitral fue dada a conocer por parte de la FIFA el pasado martes, convirtiéndose en un hecho histórico que en el que Costa Rica será protagonista.

Frappart se ha ganado el respeto del mundo entero y ha colocado su nombre en lo más alto, inclusive en el año 2019 fue la encargada de impartir justicia en la final del mundial mayor femenino entre Estados Unidos y Holanda en el 2019.

Mientras que un año después se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego, específicamente fue entre la Juventus y el Dinamo de Kiev en Turín, Italia.

«Yo soy un admirador profundo de todo lo que la mujer ha conquistado y me gusta que quiera seguir conquistando, esto es un paso más y eso me parece que es importante y habla muy bien de lo que es la mujer, habla muy bien de su empeño, habla muy bien de hacer cosas que en determinado momento nosotros y sobre todo en este deporte que es muy machista sepan llegar a este punto como al que han llegado hasta ahora, así que me agrada».

«Yo creo que es una situación que es algo que es bueno para el fútbol, es un paso más en desarrollo, es abrir mucho más el fútbol a todos y si el fútbol ha tenido algo bueno es que es muy democrático, bueno sigue siendo democrático el dar este paso con una mujer pitando un partido en un mundial», comentó el técnico de La Sele.