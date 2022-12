Considera que futbolistas de la Tricolor debe regresar con la frente en alto.

Redacción – Luis Fernando Suárez asegura sentirse muy orgulloso de los jugadores que integran la Selección Nacional debido al pundonor mostrado este jueves en el choque ante el combinado de Alemania.

Duelo que finalizó con marcador de 2-4 a favor de la Tricolor, por lo que el llamado «equipo de todos» termina quedando por fuera de Catar 2022.

Aunque esta eliminación se da tras un juego en el que la Sele midió fuerzas sin ningún miedo ante la tetracampeona del mundo.

Valentía que el técnico colombiano rescata de sus dirigidos, puesto que inclusive en un momento del partido Costa Rica estaba avanzando a los octavos de final y dejando fuera tanto a España como a Alemania.

Situación por la cual el timonel colombiano no esconde el orgullo que siente del equipo patrio y considera que los futbolistas deben regresar con la frente en alto a suelo tico.

«Me pongo a pensar sobre todo lo que se estaba viviendo y a Costa Rica le ha tocado mucho jugar de esa manera, en el último cuarto de cancha defendiéndose bien, hoy creo que hay que valorar mucho más lo que hizo Alemania».

«Antes del partido yo obviamente lo que más quería era clasificar, también había una situación de la cual yo quería hablarle al grupo y les dije a ellos, puede que nosotros clasifiquemos, puede que nosotros ganemos, puede que nosotros empatemos, pero puede que perdamos también, que nos ganen, yo creo que nos ganaron bien».

«Lógicamente hay que valorar lo que Alemania es, pero en esta situación de estar en un mundial y mostrar lo que mostró Costa Rica a mí la tranquilidad que me da es que el grupo puede ir adelante muy bien y tiene que tener la frente en alto, la cabeza erguida mirando a todo mundo sin ningún problema».

«He tenido grupos como este que son fuertes y he estado ya en varios mundiales, pero este grupo es especial en ese sentido, este grupo en el cual hoy yo siento un orgullo que no he sentido por nadie más, me parece que eso es más importante», declaró Suárez.