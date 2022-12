Marruecos es la primera selección africana en pasar a semis de un Mundial

Redacción – Marruecos es sin dudas la gran revelación de la Copa del Mundo de Catar 2022 y gran parte de ese éxito es gracias a Walid Regragui, que considera que su selección es el Rocky Balboa de la justa universal que se realiza en Medio Oriente.

Regragui asumió las riendas de su país el 31 de agosto del presente año y pese al poco tiempo para trabajar, el timonel de 47 años que también fue futbolista ha puesto a Marruecos a lo ojos del mundo como una selección llena de carácter y calidad.

Los Leones del Atlas hicieron historia al eliminar en cuartos de final a Portugal con un marcador de 1-0 y así derribar a la tercera gran potencia en la Copa del Mundo, ya que en fase de grupos eliminaron a Bélgica y en octavos echaron a España en penales.

Eso habla bien de la enorme labor de este entrenador, que ha generado que en ciudades marroquíes como Casa Blanca, Marrakech, Rabat, Fez y Agadir se viva una auténtica locura, gracias al trabajo sensacional de su representativo patrio.

Con una enorme alegría, Walid Regregui habló en conferencia de prensa y señala que han demostrado que no son un equipo fácil de vencer demostrando que tienen un corazón grande y por eso comparó lo que están haciendo con Rocky Balboa.

”Es increíble. Si me decían al inicio de la Copa del Mundo que llegaríamos a semifinales ganando a Bélgica, España y Portugal, te diría que es imposible. Han visto que no somos fáciles de ganar. Estamos tácticamente bien, con corazón grande, no dejamos espacio, corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencias, también tenemos suerte. Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa del Mundial”, dijo el DT marroquí.