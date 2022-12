No es la primera vez que la modelo ataca las decisiones técnicas

Redacción- La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha utilizado su cuenta de Instagram para criticar nuevamente la suplencia del capitán portugués.

Este sábado el astro portugués, Cristiano Ronaldo, jugó su ultimo partido de una Copa del Mundo, sin embargo no se despidió de los mundiales como le hubiera gustado.

Ya que, Portugal quedó eliminado en cuartos de final ante la gran sorpresa Marruecos, dicha eliminación volvió a encender la polémica.

CR7 no fue parte del once estelar en el partido, por lo cual Georgina Rodríguez le tiró con todo al estratega de la selección.

«Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde.

No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido» escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que Georgina utiliza Instagram para criticar decisiones técnicas en las que Cristiano Ronaldo se ve perjudicado a nivel individual.

Sin ir más lejos, ya lo hizo hace apenas cuatro días con un mensaje en el que ensalzaba la figura del delantero.

Esta molestia de la pareja de Cristiano Ronaldo, es un reflejo del futbolista tras la eliminación de su selección.

Ya que al terminar el partido, el jugador ha encarado el túnel de vestuarios con las manos en la cara y llorando amargamente tras alejarse la que posiblemente haya sido su última oportunidad para ser campeón del mundo.