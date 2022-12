Sostiene que esto no vincula al PLN con el polémico video que circuló al final del pasado mes de marzo.

Redacción – El recocido político nacional, José María Figueres, acepta que la frase «salto al vacío» fue una idea propia durante la pasada campaña electoral.

Aunque el exmandatario se desliga y al Partido Liberación Nacional (PLN) del controversial video en el que se asemejaba votar por Rodrigo Chaves con cometer un acto de suicidio.

Dicho producto audiovisual se hizo viral por medio de redes sociales a tan solo unos días de que se efectuara la segunda ronda de las votaciones.

Video que se ha relacionado con la agrupación verdiblanca debido a que el eje del mismo es la propia frase del entonces candidato presidencial, «salto al vacío».

Inclusive, el mismo es ilustrado con fuertes tomas de jóvenes lanzándose desde la azotea de un edificio mientras se escucha una voz que dice «basta de estos cambios suicidas que proponen los improvisadores», haciendo referencia a Chaves.

No obstante, Figueres apunta que el video llegó al PLN como una propuesta para la campaña, pero que no terminó siendo aprobado y que la agrupación no pagó el costo del mismo.

Versión que ha sostenido Figueres desde que explotó el tema a finales del pasado mes de marzo y que hoy volvió a reiterar en la Asamblea Legislativa al comparecer ante la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos.