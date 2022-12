Esta no es la primera vez que suceden este tipo de acciones en este juego mecánico

Redacción- Las peleas en la Tagada se han vuelto pan de cada día y es que esta vez las protagonistas fueron dos mujeres, quienes tuvieron una acalorada discusión.

En varios videos que circulan en redes sociales se puede ver como una de ellas patea a la otra mientras el juego está funcionando.

No obstante, la situación no quedaría ahí. Tras terminar el turno una de ellas llega a empujar a la otra joven, quien realmente no reaccionó.

Es ahí cuando la joven se molesta más y comienza a gritarle, y a tocarse sus partes íntimas. Tanto fue el enojo que decidió subirse la blusa y mostrar sus senos a todos los presentes.

Y es que esta no es la primera vez que suceden este tipo de hechos, debido a que días atrás varios jóvenes se habían propinado patadas mientras la atracción funcionaba.

En ninguna de las dos peleas se sabe cuál fue el motivo exacto para iniciar la discusión, sin embargo, este juego mecánico se ha robado la popularidad durante estos días debido a estos altercados.