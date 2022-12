Sánchez no dirige desde hace 10 años

Redacción – El gran ídolo azteca, Hugo Sánchez, afirma que si la Federación Mexicana de Fútbol se lo pide presentaría un proyecto serio para comandar al Tri y por eso levanta la mano para dirigir a México de cara al proceso al Mundial del 2026.

México se encuentra sin entrenador, luego de que despidieran al argentino Gerardo «Tata» Martino, que realizó un papelón al mando de la nación de Concacaf quedando fuera en la Fase de Grupos generando el adiós inmediato del sudamericano.

Es por ello, que los altos mandos mexicanos están en busca de un nuevo estratega y Sánchez pide una oportunidad para dirigir a su nación para la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque no dirige desde el año 2012 cuando comandó al Pachuca. Desde ahí, se ha mantenido como comentarista y analista de programas de ESPN, pero pese a sus 10 años fuera de los banquillos cree tener lo necesario para tomar el proyecto de su país.

Hugo Sánchez habló en el programa Fútbol Picante y afirma que si se lo piden presentara un informe detallado para tomar las riendas de la Selección de México.

«Yo ya tengo levantada la mano, cuando me lo pidan doy el proyecto. Yo ya estuve ahí y simplemente es apoyo, confianza y credibilidad. Cuando pidan el proyecto lo muestro con mucho gusto y sé que yo soy el elegido, cuando me lo pidan lo hago y seguramente me van a escoger a mí sí o sí, si no me lo piden no voy hacer el informe», afirmó Hugo Sánchez en el programa Fútbol Picante de ESPN.

En la carpeta de los directivos mexicanos hay técnicos como Antonio «Turco» Mohamed, Guillermo Almada, Tité, Roberto Martínez, Miguel Herrera y otros más.