Suárez está contento del número que usa en La Liga

Redacción – El habilidoso volante manudo, Aarón Suárez, afirma que los capitanes del León hablaron en el camerino y tomaron la decisión de darle la camiseta 10 de La Liga.

Suárez está muy contento de poder utilizar el histórico dorsal del León, el cuál hasta diciembre pasado fue utilizado por Bryan Ruiz. Al quedar vacante, a nivel grupal decidieron que el más indicado para usarlo era el volante de 20 años.

Su estreno con ese icónico número en su camiseta fue brillante, ya que Aarón se destapó con un gol de tiro libre en la victoria de 3-1 de La Liga ante Sporting FC.

Aarón Suárez señala que está contento de poder usar el número 10 en su camiseta, ya que confía en su capacidad para sobresalir con ese dorsal como jugador erizo.

«Entre los capitanes se habló y me dieron la camiseta 10 de La Liga, me siento muy contento y en el camerino hablamos. El equipo se siente bien y muy contento con el entrenador Carevic, no he hablado con Bryan Ruiz, la verdad que el 10 es un número histórico y más en La Liga que es muy grande, me siento bien, confío en mi talento y en mi capacidad», afirmó Aarón Suárez a Teletica Radio.