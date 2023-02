Alvarado buscará enamorar con sus tapadas a los morados

Redacción – El respetado arquero nacional, Esteban Alvarado, asegura que el ADN morado es toda una realidad, por eso considera que el Deportivo Saprissa fue su universidad futbolística, lo cuál hace que este muy emocionado por su vuelta al club.

Alvarado firmó con el Monstruo por el todo Clausura 2023 con opción a renovar su contrato. Su arribo se dio luego de que rescindiera su ligamen con Herediano.

A sus 32 años, Esteban vuelve al equipo donde hizo todas sus divisiones menores, dicha formación le ayudó como persona y jugador enfrentando retos en Europa (Países Bajos y Turquía) que son parte del gran currículo del arquero.

Esteban Alvarado habló en su presentación como jugador del Saprissa y señala que sabe muy bien lo que representa el Monstruo, por eso promete luchar para que la institución siga sumando títulos en sus vitrinas, lo que ve como una obligación.

«El ADN morado es una realidad, Saprissa fue mi universidad futbolística, eso siempre lo he comentado. Fue lo que me hizo como persona y como jugador para poder enfrentar retos a nivel internacional y hoy me siento con una madurez muy grande, tanto a nivel personal como futbolístico, sé lo que representa jugar con Saprissa y sé que es lo que demanda la afición y sé lo exigente que es esta afición, así que tengo muy claro lo que hay que venir hacer acá, voy a luchar con todo para poder sumar títulos, que es una obligación en el Saprissa», afirmó Esteban Alvarado en su presentación.

El arquero tuvo otras aventuras en el fútbol tico por Limón FC, Alajuelense y Herediano en dos etapas. En su primera etapa con Saprissa, Alvarado jugó cuatro partidos con los morados recibiendo cinco goles, ahora regresa con una sensacional carrera detrás.