Tejeda tiene clara la misión del León de alcanzar su estrella 31

Redacción – La alegría de vestir la camiseta del León es total en Ángel Tejeda, delantero catracho que es consciente de la presión que tendrá en un club que desea llegar a una final y así ganar un título, el cuál se quiere mucho tener en las vitrinas rojinegras.

A sus 31 años, el catracho firmó un contrato por un año con Alajuelense y ya este mismo 4 de enero empezó los entrenamientos en el CAR, donde ya le pusieron claras las reglas del camerino comandado por el argentino Andrés Carevic.

Tejeda quedó fascinado por la gran unión de grupo que hay en La Liga, lo que considera como importante para poder lograr el ansiado cetro 31 en el semestre y así calmar un poco las aguas alrededor de la institución.

Ángel Tejeda señal que en La Liga el objetivo es salir campeones, por eso se compromete al máximo en ayudar al club a dar la vuelta olímpica y así colaborar con el equipo rojinegro, donde esperan que el hondureño ayude con goles al plantel.

«Me presenté, me dieron reglas de camerino y me dieron el apoyo que estábamos para trabajar, que La Liga quiere llegar a una final y ganar un título que se quiere mucho, espero aportar y dar lo mejor de mí para poderlo lograr. Algunos los he visto jugar mundiales, sé que son buenos jugadores y sé que son buenos compañeros, hay un grupo muy unido que será importante para poder conseguir lo que queremos», afirmó Tejeda.

En las diferentes redes sociales, gran parte del liguismo tiene muchas dudas con el arribo del atacante hondureño de 1,85 metros de altura, debido que en 300 partidos jugados durante su carrera suma solo 97 goles.

Pero el atacante que ya jugó en Costa Rica defendiendo al Pérez Zeledón en el segundo semestre del 2019 espera seguir los pasos de sus compatriotas: Roger Rojas y Jerry Palacios, hondureños que dejaron su huella en Alajuelense en el pasado.