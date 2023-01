Tejeda firmó con un año con el León

Redacción – El nuevo delantero hondureño del León, Ángel Tejeda, afirma que llegó al León con muchas ganas de poder hacer goles y celebrar con toda la afición manuda, que está a la expectativa de lo que pueda realizar el extranjero en el club.

Tejeda tuvo este 4 de enero su primer entrenamiento con los manudos, luego de que firmara un contrato válido por un año con Alajuelense, que confía en la capacidad del atacante de 28 años, que llega como jugador libre al club.

Su incorporación al León rojinegro tiene motivado al catracho, que es consciente de la enorme responsabilidad que tendrá por estar en un equipo grande, lo cuál conoce muy bien lo que representa por defender en su país clubes como Real España y Motagua.

En el currículo del atacante resaltan un total de 97 goles en 300 partidos como profesional desde que debutó en el 2012 en el balompié catracho. En el pasado semestre con Motagua marcó un total de siete goles en 20 juegos disputados.

Ángel Tejeda dejó saber su alegría por firmar su ligamen con La Liga, donde tiene muchas ganas de dar de que hablar con goles y celebrar al lado de los liguistas.

«Pasé por dos equipos grandes en Honduras como el Real España y Motagua sé la responsabilidad que lleva ponerse la camiseta de un equipo grande y ahora estoy aquí en Alajuelense, y la verdad vengo con muchas ganas de poder hacer goles y celebrar con la gente, primeramente Dios espero que todo me salga bien, soy muy entregado a la hora de pelear el balón, me gusta ser mucho colectivo y me gusta hablar mucho, espero que en el campo la confianza entre todos sea de la mejor manera», afirmó Ángel Tejeda.

Álex López fue clave para que se concretara la llegada de Tejeda, ya que el volante erizo conoce muy bien a su compatriota que buscará figurar con el León.