Redacción- Ante una economía incierta y tras haber contratado rápidamente durante estos últimos años, la empresa Amazon anunció que despedirá a 18.000 trabajadores.

Así lo aseguró el director ejecutivo, Andy Jassy, en un nota firmada y que fue difundida en su web corporativa. Estos trabajadores afectados serán informados a partir del 18 de enero.

Hay que recalcar que Amazon emplea a 1,5 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, no dijeron en qué país se producirían dichos recortes.

No obstante, se cree que parte de los despidos se harán en sus tiendas de Amazon Fresh and Go y su división de recursos humanos.

«Estamos trabajando para apoyar a los afectados y brindamos paquetes que incluyen un pago por despido, beneficios de seguro médico de transición y apoyo externo para la colocación laboral». Afirmó Jassy.

Cabe resaltar que, tan sólo hacce dos meses, la firma dijo que se enfocaría en reducir gastos en su revisión anual de operaciones comerciales.

Por lo que, comenzó a congelar las contrataciones y detuvo algunas de las expansiones de sus almacenes, advirtiendo que había contratado en exceso durante la pandemia.