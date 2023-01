Redacción- El atacante costarricense, Jewison Bennette volvió a la titularidad con el Sunderland AFC en la victoria agónica de 2-1 ante el Shrewsbury Town en la tercera ronda de la FA Cup.

Después de varios partidos desde la banca, Bennette tuvo la oportunidad de regresar al 11 inicial en la tercera ronda de la FA Cup, ante el Shrewsbury Town.

En los primeros minutos, ambos equipos no generaron tantas ocasiones en las porterías contrarias, ya que la mitad de la cancha se ha impuesto en los dos clubes.

¡Casi anota el Sunderland! Tras un gran desborde de Jewison Bennette que sacó un centro y Trai Hume sacó un remate que salió a pocos centímetros del área defendida por Marko Maroši en 27 minutos del primer tiempo.

En los últimos minutos de la primera parte, ambos clubes tuvieron algunas ocasiones para abrir el marcador pero la poca efectividad de cara a marco han hecho que sigan empate.

En el inicio del complemento, el Shrewsbury tuvo algunas jugadas aisladas, ya que la zona baja de los «Black Cats» estuvieron muy concentrados en cortar todos los embates del club local.

Bennette salió al minuto 59 de la segunda parte, al salir de variante por Clarke ya que el tico se veía muy cansado.

El primer gol del partido llegó, a los 81 minutos de la parte complementaria, donde Matthew Pennington se alzó por todos los aires y metió un gran cabezazo para vencer al arquero Bass y así poner el 1-0 en el marcador.

Llegó el empate del Sunderland, apareció Ross Stewart que metió un potente cabezazo para poner el 1-1 en el 90+2 del complemento.

¡Le dieron vuelta! En la última jugada del partido, el Sunderland le dio vuelta al marcador, tras el gran remate colocado de Luke O’Nien y así darle la victoria de forma agónica a los «Black Cats» en el 90+4 de la parte complementaria.

Finalmente, el Sunderland logró una victoria sufrida en la tercera ronda de la FA Cup, tras vencer 2-1 al Shrewsbury Town y así avanzar a la siguiente fase de la competición.

We progress to the fourth round of the #EmiratesFACup! 🤩#SAFC pic.twitter.com/kIx86jeVQd

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 7, 2023