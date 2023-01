Redacción- El joven extremo tico, Jewison Bennette vio minutos en el empate del Sunderland 1-1 ante el Fulham en un emocionante juego en la FA Cup.

Rápidamente, llegó el primer gol del partido, tras una mala salida del Fulham y Jack Clarke aprovechó el error para sacar un remate que venció al arquero Marek Rodák en seis minutos.

Lea también: Ochoa figura como el portero con más atajadas en las mejores cinco ligas de Europa

Después de la anotación de los Black Cats, el Fulham empezó a encimar a los visitantes, sin embargo los defensores y el arquero del Sunderland evitaron la caída de su portería.

En el inicio de la parte complementaria, el Fulham realizó algunas variantes para buscar el empate, pero la poca efectividad no los dejó lograr el empate.

El empate del Fulham, llegó a los 61 minutos del segundo tiempo, tras una gran corrida de Tom Cairney y el volante sacó un remate para vencer al portero Patterson y así poner la paridad en el marcador.

61' THE SKIPPER GETS US LEVEL!

Bennette entró al minuto 77, tras sustituir a Jack Clarke y así volver a sumar minutos con el conjunto rojiblanco.

En el minuto 90+3, el referí central anuló la anotación del joven de 15 años, Chris Rigg y así salvar al Fulham de quedar eliminado ante un equipo de la Championship.

🏆 The Lads earn a replay against Fulham in the #EmiratesFACup.#SAFC pic.twitter.com/eUBp0Zdkbg

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 28, 2023