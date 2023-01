Ya se conocen los nombres de los primeros participantes

Redacción– Bismarck Méndez y Paola Chacón serán los presentadores del nuevo programa Force Masters: The Challenge, de Canal 7.

En los próximos meses, este nuevo formato deportivo llegará a televisión nacional, el cual retará a deportistas a una serie de pruebas de alto impacto, donde podrán demostrar sus destrezas.

El entrenador Francisco Lara, será el asesor del programa.

Por su lado, Bismarck quien ya es conocido, fue elegido por su capacidad para estar en el programa, y la ex miss Costa Rica, Paola Chacón, se enfrentará a su primera experiencia.

«Estoy muy emocionada. La verdad, no me lo esperaba. Cuando me llamaron y me dieron la propuesta, para mí fue un asombro y me sentí muy halagada. Tengo muchos años en este medio del deporte, entonces es algo que realmente me gusta, me apasiona, creo que va mucho conmigo», indicó a de De Boca en Boca.

Entre ellos, también se unirá el «Tigre Tony», quien será el encargado de animar al público en el set.

Force Masters: The Challenge, aún no tiene fecha de inicio.