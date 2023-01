Cabalceta está encantado de poder jugar con los manudos

Redacción – El aguerrido defensor tico-salvadoreño del León, Erick Cabalceta, asegura que es tan aficionado a La Liga, que cuando estaba niño iba a catequesis con el uniforme de Alajuelense, lo cuál demuestra porque siempre lo da todo con los manudos.

Cabalceta está viviendo un sueño de niño al tener la oportunidad de vestir la camiseta del equipo de su amores, por eso desde su llegada se ha comprometido al 100%.

Para el zaguero de 30 años, estar en un equipo grande como Alajuelense lo obliga a vivir momentos de amor y odio con la afición, por lo que disfruta cada rato dulce que pueda experimentar, por ello siempre saca tiempo para compartir con los fanáticos.

Erick Cabalceta conversó con AMPrensa.com y reveló que su amor por la institución rojinegra es desde pequeño, por eso hasta cuando iba a recibir catequesis iba bien identificado con la camiseta del León, la cuál ahora defiende a muerte.

«Una vez fui niño y siempre he sido liguista, soy tan liguista, que de niño iba a catequesis con el uniforme de La Liga, la verdad yo entiendo a los niños cuando se me acercan para una foto o una firma, acá sabemos que es una institución grande a como puede haber un momento que todo mundo te quiera, habrá un momento donde no le vaya tan bien, pero lo importante es que agradecer a todos los aficionados por todo el apoyo que me han brindado en estos pocos meses que tengo acá, soy un León más y vengo a aportar con gran orgullo, siempre voy a defender la rojinegra con todo, eso es lo que hago», dijo Erick Cabalceta a AMPrensa.com.