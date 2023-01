Señala que su espacio ante los diputados le generará consecuencia legales y electorales a la actual administración.

Redacción – Alberto Vargas, mejor conocido por su personaje de redes sociales llamado Piero Calandrelli, comparecerá mañana miércoles ante una de las comisiones dentro de la Asamblea Legislativa.

Espacio en el que asegura derrumbará lo que él considera como como un «circo» por parte del Gobierno de la República que encabeza Rodrigo Chaves.

Dicha mensaje lo compartió este trol por medio de su perfil de Facebook en un video que compartió tras concluida la conferencia de prensa que dio el mandatario y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, la tarde de ayer lunes.

Oportunidad en la que el presidente tildó a Calandrelli de ser un «sicario político a sueldo», además en este espacio el trol fue señalado de ser un mentiroso.

Acusación que le hicieron por las publicaciones que ha realizado este personaje de redes asegurando que la ministra le pagaba para que él atacara a periodistas de Teletica, La Nación y CR Hoy.

No obstante, Calandrelli señala que en su presencia ante los congresistas presentará todas las pruebas contra Chacón y que esto le implicaría consecuencias legales y electorales al actual Gobierno.

«Lo hicieron con don Álvaro Ramos, con la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, lo hicieron con muchos periodistas y lo han hecho con diputados, pisotean su dignidad para desacreditar cualquier cosa que expresen en redes sociales o a través de medios de comunicación, pero conmigo tendrán que asumir consecuencia no solamente legales, si no que también electorales porque les juro, les garantico que durante mi comparecencia me traeré abajo ese circo, ese teatro, esa vendedera de humo que ustedes le hicieron a miles de costarricenses», apunta el trol.