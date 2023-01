Además, también señaló cuáles habrían sido las aparentes instrucciones del trabajo para el cual le habrían ofrecido la mencionada cifra.

Según comentó en el espacio radial, su labor era la de exaltar la imagen del entonces candidato presidencial y su discurso en contra de la «prensa canalla».

«Mejorar la imagen de Rodrigo Chaves a través de redes sociales, apelando a su firmeza, a luchar contra ‘los mismos de siempre’. Esa imagen de hombre fuerte ante los medios de comunicación, de la ‘prensa canalla’, de figuras relevantes para el financiamiento de campañas en el país. Era inflar la imagen por diferentes puntos», añadió.

Durante el programa también tuvo participación la diputada que es la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, quien asegura que nunca ha tenido cercanía con Varga.

Inclusive, la congresista declaró que ella nunca ha tenido ni siquiera una conversación con el administrador de la página de Piero Calandrelli.

«Son impresionantes las declaraciones de este señor, a quien en mi vida he visto, nunca he tenido una conversación, nunca jamás en la vida le he pedido que critique un medio de comunicación».