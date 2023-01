Morados se mantienen invictos en el torneo

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeuastin Campos, asegura que en estas primeras cuatro fechas que han disputado, los marcadores debían haber sido más abultados a favor del Saprissa gracias a la gran productividad que han tenido en ofensiva.

Campos considera que el rendimiento del equipo morado se debe exhibir con goles, por eso no se mostró contento por el 0-0 cosechado en la visita al Santos en Guápiles.

Para el líder del plantel morado, fueron muy superiores en suelo caribeño pero el pecado que cometieron fue no concretar las opciones que generaron en ataque. En lo que va del certamen, los saprissistas suman tres victorias y un empate.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que hay muchas zonas de mejora en el Saprissa, por eso cree que tuvieron que haber ganado de forma más holgada los partidos que han disputado en el certamen.

«Es una situación que todo ese rendimiento se debe exhibir con goles, porque si no no sirve y yo puedo decir que jugamos bien, pero con el mayor de los respetos a Randall Row y Santos, creo que sin fanatismos fuimos de pe a pa superiores, pero el pecado que estamos teniendo ahora es que no concretamos, entonces no quiero que la percepción popular que Saprissa no jugó bien porque no anotamos cuatro o cinco oportunidades que tuvimos de gol, obviamente hay áreas de mejora y si tenemos que liquidar, en estas cuatro fechas los marcadores debían haber sido más abultados, salvo el de Guadalupe que me parece un partido parejo», afirmó Jeaustin Campos.

Los morados ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos. Dicho sitio lo ocupan debido que Alajuelense tiene mejor gol diferencia.