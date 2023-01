Campos salió bastante molesto con el trabajo arbitral

Redacción- El estratega tibaseño, Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa, donde indicó que el referí central se pasó de mala noche debido al mal actuar del arbitró central.

Campos dijo que el partido fue de ellos, ya que tuvieron muchas llegadas pero no pudieron concretar las opciones que tuvieron y eso les costó caro.

Además, cuestionó el trabajo del central, donde dijo que se pasó de mala noche, ya que el referí se mostró muy inconsistente en su accionar dentro del partido.

«El partido fue nuestro, tuvimos llegadas y no pudimos liquidar, al árbitro se le pasó la mala noche. De pe a pa fuimos muy superiores, era un partido para ganar bien, me gustó el partido, a pesar de las variantes el equipo se comportó a la altura; en defensa no sufrimos, el equipo se paró bastante bien…, en el último cuarto no estamos finos» afirmó Campos a Tigo Sports.

Seguidamente, Jeaustin comentó que, de principio a fin fueron superiores y que a pesar de la gran cantidad de variantes realizadas, el equipo mantuvo la esencia y se logró comportar a la altura del partido.

Por otra parte, Jeaustin Campos dijo que su equipo no está fino en el último cuarto de cancha y que deberán mejorar para no sufrir en futuros partidos.