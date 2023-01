La canción fue creada por tres compositores.

Redacción– El éxito mundial más reciente, sin duda es la nueva canción de Shakira y Bizarrap.

Sin embargo, el compositor de la canción, Keityn, reveló algunos secretos y modificaciones a los que tuvo ser sometida antes de publicarse.

El colombiano mencionó que la canción fue tanto compuesta por él, como por Shakira, ya que quería plasmar lo que siempre ha la barraquillera, de emitir sus sentimientos mediante a la mísica.

Keityn comentó que estuvo durante tres días en la casa de Shakira ajustando los detalles de la letra y luego tardaron dos semanas para poder concluirla, ya que tuvieron que hacerle muchos cambios en los versos, porque tenían tenían palabras más venenosas y amenazantes de las que escucharon, sin embargo, no mencionó de cuales se trataban.

«Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer», agregó el compositor.

Además reveló que las canciones anteriores «Te Felicito» y «Monotonía» fueron compuestas mientras Shakira seguía con Piqué, lo cual demuestra que ya venían teniendo problemas en su relación.