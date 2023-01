Borges es uno de los líderes del camerino manudo

Redacción – El respetado volante manudo, Celso Borges, afirma que en el León se les exige ganar siempre y cuando no es así, simplemente no salen contentos en Alajuelense, donde la exigencia y objetivos son bastante altos.

En La Liga no salieron conformes con el empate de 0-0 en el Estadio Chorotega de Nicoya, ya que eso les cortó la posibilidad de seguir con el paso arrollador en el torneo.

Uno de los más inconformes fue el volante de 34 años, que asegura que estuvieron bien en actitud, pero les faltó concretar de cara al marco guanacasteco. Los liguistas cuestionaron a sus jugadores por el resultado en suelo pampero.

Como uno de los líderes del equipo, Celso Borges habló con la prensa en Nicoya y afirmó que los objetivos en La Liga son muy grandes, por eso cuando no ganan un partido no pueden salir contentos de un estadio.

«Estuvimos bien en actitud y en esfuerzo, queriendo mantener la idea y a veces era difícil por el estado de la cancha acá en Nicoya y faltó nada más concretar. Tenemos que ganar siempre, todo lo que no sea ganar no es bueno para nosotros, los objetivos de La Liga son muy grandes y muy exigentes, se nos exige siempre ganar, cuando no es así, no salimos contentos«, afirmó Celso Borges en el Estadio Chorotega.