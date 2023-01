Redacción – La ministra de Salud, Joselyn Chacón, estaría advertida por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por pedirle al trol Piero Calandrelli que atacara a periodistas por medio de redes sociales.

Dicho aviso lo hizo público el mandatario este lunes en una conferencia de prensa excepcional que brindó para referirse a los señalamientos que rodean al gobierno sobre el uso de troles.

Situación a la que el líder del Poder Ejecutivo y la ministra se refirieron esta tarde en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Este espacio se extendió por más de una una hora y 20 minutos, tiempo en el que dichas autoridades dieron su respuesta ante los señalamientos y luego respondieron a consultas de la prensa.

Fue en esta segunda parte de la actividad en la que el presidente aseguró que la ministra Chacón fue advertida y que no le aguantará el mismo erro una segunda vez.

Debido a que la cabeza del área de Salud le pidió a Calandrelli atacar a un periodista de CRHoy, según fue revelado por el propio trol en un pantallazo que compartió por Facebook, prueba que no fue desmentida ni por Chaves, ni por Chacón este lunes.

Inclusive ambos miembros del Gobierno aceptaron esos mensajes, entre los que la ministra se refiere a uno de los comunicadores como un «maldito».

«El error de ella fue dejarse provocar y enojarse, y querer utilizar ese medio, una persona absolutamente espuria como ese señor o ese personaje para buscar alivio en los ataque ensañados, con premeditación y alevosía de esos dos periodistas de CRHoy, diciéndole diay sí »arréeles, arréeles», ella se cabrió, esa es la palabra que utilizaríamos nosotros en el barrio mío y la señora de Purral, y cometió un error, entonces yo le dije »ese error no se lo permito dos veces» ese es el error».

«¿Se equivocó? Sí, se equivocó de esa forma absolutamente entendible, yo voy a cumplir 62 años, yo me controlo, pero para llegar aquí se ocupan muchos años de estar llevando palo, imagínese lo que me arriaron en la campaña a mí, no todo el mundo tiene eso, entonces, ¿cometió un error? sí, ¿lo va a volver a cometer? no, no lo va a volver a cometer».

«Las relaciones con los ministros y las medidas disciplinarias del presidente con los ministros son eso, ellos yo los pongo y los quito de acuerdo con la Constitución, tuvimos la conversación que hay que tener, ella está advertida y se acabó», declaró Chaves ante los medios este lunes por la tarde.