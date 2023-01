Miloc es consciente de la responsabilidad que tiene

Redacción – El aguerrido volante argentino del León, Dardo Miloc, cataloga como un desafío gigante utilizar el icónico número 6 en su camiseta en Alajuelense.

Miloc continúa con su adaptación al fútbol costarricense, donde poco a poco empieza hacer respetar otra vez el icónico número, que es muy respetado en el Equipo de su Gente, gracias a que la portó Wilmer López, ídolo de la institución rojinegra.

Precisamente, dicho dorsal fue elegido por el sudamericano, ya que estaba libre e incluso asegura que tiene el apoyo del mismo Pato, que fue uno de los que recibió al futbolista de 31 años cuando apenas llegó al país para firmar con La Liga.

Dardo Miloc habló con Tigo Sports y cataloga como un desafío gigante tener el número 6 en su camiseta de Alajuelense, por eso buscará portarlo de gran forma.

«El número 6 de don Pato López fue enseguida una insignia en cuánto llegué al club, era una de las opciones y uno de los números que estaba libre, hablé con el utilero y pensé porque no sentir el apoyo no solo de Wilmer, si no también lo que significa para la gente, el desafío para mí es gigante, utilizar el 6 es seguir con responsabilidad jugando cada partido», afirmó Dardo Miloc a Tigo Sports.

En el pasado, José Andrés Salvatierra también utilizó el 6 en Alajuelense. Sin dudas, se espera mucho del sudamericano del León, que quiere adueñarse del mediocampo erizo.