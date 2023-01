La primera vez que pasó por algo así, fue a inicios de la relación de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann.

Redacción– En redes sociales ronda una nota hecha por el medio «NCR Noticias», en la cual afirma que una pareja presentó una acusación en contra del youtuber, por difamación.

Sin embargo, el creador de contenido, mientras se encuentra de viaje, salió a decir en redes sociales, que no se encontraba enterado de la situación.

«Con respecto a este tema lo desconozco y no he recibido notificación alguna! Incluso me di cuenta por las redes sociales mientras ando facturando en Los Ángeles como Shakira y ya le cayó Kaka al agua con semejante noticia y me sal…piqué», agregó en su cuenta de Facebook.

Anteriormente Bravo había pasado por una situación similar, y la pareja que había tomado cartas en el asunto eran Mauricio Hoffmann y su novia, María José Ulate.

Recientemente, el youtuber expuso a Keyla Sánchez por la denuncia pública de una de sus seguidoras, a lo que la presentadora respondió que la dejara en paz.

Hasta este momento, Diego no conoce de quien se trata la nueva pareja que interpuso la acusación, y mencionó que apenas se entere, él mismo haría saber a sus seguidores.