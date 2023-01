La empresa matriz de Facebook e instagram, Meta, está restableciendo las cuentas personales del ex presidente Donald Trump

Redacción- El exmandatario de Estados Unidos podrá volver a utilizar las famosas redes sociales Instagram y Facebook después de dos años.

Esto se da luego de que la empresa matriz de Facebook e instagram, Meta, está restableciendo las cuentas personales del ex presidente Donald Trump. Después de dos años de suspensión tras el violento asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021.

“El público tiene que poder oír lo que dicen los políticos para poder tomar decisiones”, aseguró Nick Clegg, responsable de asuntos internacionales de Meta.

Sin embargo, advitieron que en caso de que Trump publique nuevamente contenido infractor, las cuentas serán bloqueadas de nuevo por la reincidencia.

“En el caso de que el señor Trump publique más contenido infractor, el contenido será eliminado y él será suspendido entre un mes y dos años, dependiendo de la gravedad de la infracción”, comentaron desde Meta.

No obstante, Donald Trump no se quedó callado y cuestionó este comunicado a través de su sitio web Truth Social, que lo que hizo facebook no debería de volver a ocurrir y menos a un presidente que estaba en ejercicio.