El cantante no ha hablado al respecto de este nuevo reto.

Redacción– Para nadie es un secreto que Bad Bunny se encuentra en el ojo público desde su más reciente polémica, y que ha desaparecido de todas las redes sociales.

Sin embargo, se conoció la noticia de que el artista estará participando en un nuevo proyecto, donde será parte de una serie gay de Netflix.

«Netflix ha conseguido una adaptación en serie de la novela juvenil número 1 en ventas del New York Times de Adam Silvera». Se trata de They Both Die at the End (Ambos mueren al final)», Según informó el medio Deadline.

El libro fue catalogado como la primera novela juvenil con personajes latinos queer en llegar al número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times, y resurgió en 2021 debido al interés provocado por TikTok.

Mientras tanto, Bad Bunny sigue en incógnita en sus redes sociales, con lo último que dejó saber, «me van a extrañar», en la biografía de su Instagram y su Twitter.