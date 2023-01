Esquivel no le gusta para nada los tiempos de hidratación

Redacción – El entrenador de Guanacasteca, Horacio Esquivel, pide igualdad a las autoridades del fútbol nacional y solicita que se haga tiempo cuando los partidos sean en zonas frías, ya que no está conforme con el minuto de hidratación por el calor.

Esquivel deja claro que ellos en ADG sacan mismo provecho que saca Cartaginés, cuando hace los partidos después de las 6:00 de la tarde, momento en el que frío y la bruma asoma en el Estadio Fello Meza.

Por eso señala que a Guanacasteca no les dan un minuto para tomarse un café o un chocolate para poder sobrellevar las bajas temperaturas cuando visita Cartago o alguna otra zona fría del país, a la cuál les toca viajar desde la caliente Nicoya.

Alajuelense visitó el cantón guanacasteco para hacerle frente al juego de la jornada 3, que acabó con empate de 0-0, pero que exigió al máximo al León debido que se disputó a una temperatura superior a los 35 grados.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y señala que ellos solo aprovechan el calor que tienen en Nicoya, ya que Cartago hace lo mismo con el frío de la Vieja Metrópoli.

«Es el mismo provecho que le saca Cartago cuando pone los partidos a las 6:00 de la tarde y es frío, ojalá llegue el momento en que los equipos de las costas como Guanacasteca, Puntarenas, Limón en su momento, le hagan un half time para que se tomen un chocolate y no hidratarse como hacen acá con los equipos de afuera. Tal vez no es no haya Fair Play, si no que no hay igualdad, que bien nos caería que al minuto 26 o 27 vamos a parar el partido porque Guanacasteca está con frío, que se tomen un chocolate, acá lo paran para que los equipos que vienen se afuera se tomen un poco de agua y se hidraten, entonces yo creo que debería haber ese balance, algunos aprovechan el frío y ponen los partidos a las 6:00 pm, otros ponemos los partidos a las 3:00 pm», afirmó Esquivel.