Redacción– ¡Miss Universo ya tiene reina! R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, es la nueva reina de belleza.

El certamen de belleza en su 71 edición, se llevó a cabo este sábado 14, en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La estadounidense de 28 años, se coronó como la mujer más bella del mundo. Sin embargo, la competencia estuvo reñida, cuando R’Bonney Gabriel y Amanda Dudamel (Miss Venezuela) quedaron de finalistas del certamen.

«¿Cómo trabajarías para demostrar que esta es una organización que empodera y es progresiva?», fue la pregunta que debieron responder las misses, la cual posicionó a Miss USA como la favorita.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023