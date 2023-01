El actor dijo que las gente es la que tiene el poder.

Redacción– Ante la más reciente polémica del cantante Bad Bunny, muchos artistas han salido a dar sus opiniones.

Este fue el caso de Eugenio Derbez, quien afirmó que él nunca ha hecho lo que hizo el puertorriqueño.

“La gente que llena los estadios es la gente que tiene el poder de llenarlos o no, de dar poder y quitarlo, entonces aplíquenlo. Yo nunca he hecho lo que hizo Bad Bunny. En general lo que hizo esta mal, los fans no merecen ser tratados así”, afirmó.

El mexicano es caracterizado por su personalidad, y por ser muy amable con sus seguidores.

La polémica en la que se ha visto envuelto Bad Bunny ha desatado muchos