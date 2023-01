Piqué respondió en Twitter.

Redacción– Hace tan solo unos días, Shakira anunció que se uniría con BZRP, para darle vida a la sesión #53, y este martes, se filtró lo que podría ser parte de la letra de la canción.

Como era de esperarlo, la canción irá dedicada a Piqué, y será estrenada este miércoles 11.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”, aparentemente dice.

No es la primer canción que Shakira le dedica a su ex pareja, ya que ‘Monotonía y ‘Te Felicito’, fueron otras canciones donde le tira a Gerard Piqué, el futbolista de 35 años de edad.

Ante todo el furor que ha causado Shakira en redes sociales, Piqué no se quedó callado y publicó en Twiter una serie de emojis de circo, los cuales sus seguidores han asociado con que el futbolista le está tirando a la colombiana.