Presidenta de nuevo partido chavista compareció este lunes en la Asamblea Legislativa.

Redacción – Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial, reconoce que ella le hizo una transferencia bancaria al trol Piero Calandrelli, perfil administrado por Alberto Vargas.

Según las declaraciones que realizó la propia trabajadora de la sede del Poder Ejecutivo, el depósito fue para hacerle el favor a una amiga.

Inclusive, Ortega detalló que el depósito lo llevó a cabo el domingo 25 de setiembre del año pasado a eso de las 10 a.m.

Aunque cuando fue consultada a cuál amiga le hizo el favor se negó a brindar el nombre y aseguró que ese dato irá dentro de una demanda que presentaría en un futuro.

Esta demanda aún no ha sido presentada, por lo que el negarse a a brindar el nombre de la amiga no es por la existencia de un proceso judicial en curso, debido a que este no todavía no existe.

Cabe recordar que Ortega es una de las señaladas por Calandrelli como una de las funcionarias públicas que le habrían pagado con el objetivo de que él atacara a periodistas y críticos de la administración comandada por Rodrigo Chaves.

El señalamiento hecho por el trol detalla que funcionaria de Casa Presidencial también le habría solicitado que atacara a la diputada Luz Mary Alpízar, quien es integrante del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), es decir la agrupación de Gobierno.

Además, la congresista funge como presidenta del partido oficialista, pero Ortega es presidenta del nuevo partido chavista, Pueblo Soberano (PS).