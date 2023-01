Bejarano molesto por ver que Guatemala tendrá primero el VAR que Costa Rica

Redacción – Tras 26 años siendo árbitro Henry Bejarano se retiró de las canchas, pero por su gran experiencia es consciente que el país debe dar un salto de calidad y modernizarse con el VAR, el cuál llegando al país como mínimo en dos años.

Bejarano afirma que no es posible que hasta Guatemala le gane a Costa Rica, ya que en el fútbol chapín se empezará es utilizar esta herramienta tecnológica en 2023 uniéndose así a Estados Unidos y México como los países donde se usa VAR en Concacaf.

Desde la óptica del ex-árbitro tico, Costa Rica tiene seis mundiales y la tercer mejor liga del área, por lo que no se explica como los guatemaltecos dieron primero el salto de calidad, es por ello, que espera en suelo tico se hagan los esfuerzos para tenerlo también.

Eso sí, Bejarano señala que tener esta herramienta en partidos de primera división no es nada barato, pero confía que la Fedefútbol consiga padrinos en FIFA o Concacaf. Además, señala que cuando llegue al país debe ser manejada por gente capacitada.

Incluso, Henry fue capacitado en Estados Unidos y en suelo nacional por FIFA para el uso adecuado del VAR. Por eso señala que se le debe meter el bisturí al arbitraje tico y así dotarlos de las herramientas tecnológicas que ya están usando en todo el mundo.

Lea también: Venegas revela que por respeto al Capi en La Liga no usarán por un tiempo el número 10

Henry Bejarano conversó con AMPrensa.com y afirma que espera que el VAR ya esté en el país en dos años, así como que lleguen personas que realmente apoyen a los árbitros ticos, ya que actualmente Rodolfo Villalobos no les da la importancia debida.

«No puede ser posible que Costa Rica es seis veces mundialista, es la tercer mejor liga de Concacaf y no puede ser posible que Guatemala nos gane con el VAR, cierto no va tener mucha tecnología pero va ser un VAR bueno y va ayudar al árbitro, no puede ser posible que Costa Rica se quede atrás, espero que Costa Rica en 2 años tenga VAR en la primera división. ¿Por qué? Muchos equipos que se han beneficiado en títulos no los hubieran tenido y otros que necesitaban el título porque eran justos ganadores lo tuvieran.

Eso es parte del arbitraje y del fútbol también, porque así es esto pero lo que pasa es que Costa Rica siendo una liga tan buena y reconocida por FIFA, no puede ser posible que se quede atrás en no traer el VAR, sé que es muy caro y sé que hay cosas que FIFA puede financiar y ayudar, lo mismo Concacaf. Pero creo que la importancia que le dio antes Rodolfo Villalobos ya no se la da y solo piensa en él, al arbitraje hay que meterle bisturí y sé que en agosto hay elecciones del Comité Ejecutivo y sé que no va seguir por estatutos.

Pero creo que el próximo comité que venga le de al arbitraje un nivel que merece, porque el arbitraje en Costa Rica no es malo y puedo decir que estuve ahí, durante 15 años en FIFA me di de tú a tú con mexicanos y estadounidenses, en Costa Rica hay buenos árbitros, lo que pasa es que no tenemos alguien que nos apoye», afirmó Henry Bejarano en charla con AMPrensa.com.