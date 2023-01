Bejarano atacó con todo a Randall Poveda y Jeffrey Solís

Redacción – Tras 26 años como árbitro central, Henry Bejarano, se retiró viviendo cosas que lo marcaron en su vida, pero lo vivido en esta última etapa con una Comisión de Arbitraje que cataloga de re-pésima lo hace creer que el arbitraje tico está podrido.

De ese tiempo como referí, Bejarano estuvo 15 años como referí internacional, lo que le permitió estar en 5 Copas Oro, 2 mundiales Sub-17 y Sub-20. Solo le faltó el Mundial Mayor, el cuál pudo haber ido en 2018, pero por diferentes cosas no se le dio.

Eso habla bien del gran currículo del árbitro nacional, que eso sí, en la máxima categoría muchas veces se le relacionó con la polémica y errores, pero también le tocó lidiar con Comisiones de Arbitrajes malas, pero ninguna como la actual.

Desde la óptica de Bejarano, el trabajo del equipo comandado por Randall Poveda es re-pésimo, aunque reconoce que al inicio lo apoyó pero acepta que se equivocó. Incluso, Henry y Randall eran amigos pero por diferentes cosas rompieron lazos.

Para el ex-referí no puede ser que hayan árbitros fuera de forma física y hasta que salgan hablar por televisión de los partidos donde imparten justicia, así como el no se explica el montón de cosas que pasan con los directivos de la Comisión de Arbitraje.

Henry Bejarano conversó con AMPrensa.com y cataloga que el arbitraje está podrido, señalando la gran cantidad de males que suceden, que afectan a los silbateros del país.

«Yo estuve con muchas comisiones de arbitraje que pasaron. He visto comisiones de arbitraje muy buenas, pésimas y re-pésimas como la actual, yo pensé que Randall Poveda cuando lo escogieron como presidente, yo fui uno de los estaban más contentos, no es porque haya sido mi amigo, ya no lo somos y simplemente porque consideraba de que con su poca experiencia a nivel nacional porque nunca fue FIFA, iba cambiar el arbitraje pero me equivoqué. Ahora el arbitraje está podrido a nivel de dirigencia.

El árbitro hace lo que le permitan las comisiones de arbitraje y dice que se van a dedicar solo a pitar, tomar nuestras directrices, es lo único y el árbitro no tiene más. No puede ser posible que salgan árbitros saliendo en televisión y hablando de un partido, eso es prohibido por la FIFA, ningún árbitro nacional puede dar declaraciones de un partido y menos si haya tenido polémica en el partido. Pensé que todo lo malo se iba acabar, pero adentro pasan demasiadas cosas y obviamente por términos legales no puedo decir las cosas que pasan ahí, yo sí sé de lo que ahí en la comisión.

Yo era de los que me quedaba callado, a mí los compañeros me decían que porque no hablaba por ser de mayor experiencia, pero yo les decía que no iba hablar, no me nombraron regularmente, me dejaron fuera de semifinales y finales, eso a ellos no les gusta y menos al coordinador arbitral que es Jeffrey Solís, a quién yo le dije que renunciara en la cara. El 80% de los árbitros actuales no quieren al coordinador arbitral«, afirmó Henry Bejarano en charla con AMPrensa.com.

El Clausura 2023 será el primer torneo sin la presencia de Henry Bejarano impartiendo justicia, ya que empezó en el oficio en 1997 cuando solo tenía 19 años.