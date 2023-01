Horacio dice que buscarán clasificar a las semifinales del torneo

Redacción- El entrenador de la ADG, Horacio Esquivel dijo en conferencia de prensa, que dentro del camerino pampero no conocen la palabra descenso, ya que ellos quieren clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Esquivel mencionó que, observaron los primeros juegos de Herediano y notaron que los florenses no tenían dentro de la alineación titular un jugador que elaborará juego y por esa razón decidió jugar con una 3-6-1 en cuadrado para controlar la mitad de la cancha.

Además, señal que los analizaron tan bien, que lograron vencerlo en la media cancha y que no le ganaron a cualquier rival, ya que El Team tiene grandes jugadores, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Lea también: ADG hinca a Herediano y se aferra al milagro para evitar el descenso

«Observamos que Herediano no tiene un jugador adentro que elabore, lo analizamos bien, le ganamos el juego en la media cancha, no le ganamos a cualquier rival. ¿Descenso?, no conozco esa palabra, aquí no hablamos de eso, estamos pensando en clasificar», afirmó Horacio Esquivel a FUTV.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Horacio Esquivel "Le ganamos a un gran equipo, el planteamiento fue el ideal"

🔗 https://t.co/3aVqTnQTN6 pic.twitter.com/llHKLPa2DO — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2023

Horacio también confesó, que dentro del camerino de la ADG no conocen la palabra descenso, ya que el sueño pampero es poder clasificar a las semifinales del torneo y deben seguir la línea de trabajo actual para soñar con la clasificación.

Por otra parte, dijo que ya no se preocupan por el descenso, ya que lograron empatar en la tabla general a Santos y sueñan con salvar la categoría para darle una gran alegría al pueblo guanacasteco.