Pamperos iniciaron el torneo perdiendo en La Cueva

Redacción – El respetado técnico pampero, Horacio Esquivel, tiene plena confianza en el plantel de Guanacasteca, por eso dice que su equipo no estará último de la tabla acumulada dentro de cuatro o cinco fechas del Clausura 2023.

Esquivel deja claro que no se va estar fijando si Santos de Guápiles es el rival directo para evitar el descenso a segunda, ya que en el cuadro con sede en Nicoya solo se mentalizan en puntuar como de lugar en el certamen.

ADG inició el certamen perdiendo 3-0 ante Saprissa, por lo que técnico oriundo de Limón se compromete a sacar de esa incómoda situación al cuadro pampero, que está en el sótano de la tabla por el no descenso con solo 9 puntos, tres menos que el Santos.

Los guanacastecos esperan sumar al menos un fichaje más y así llegar a 11 incorporaciones, pero de momento están valorando, debido que de llegar alguien más sería un argentino, por lo que aún no se ha confirmado nada.

Horacio Esquivel confía en evitar el descenso a segunda división, por eso habló en conferencia de prensa y avisa que ADG dejará pronto esa posición tan incómoda.

«Yo ahorita no me estoy fijando si Santos de Guápiles es el rival directo, de nada me sirve que quizá yo le gane a Santos y después pierda todos los demás, creo que directo son todos los partidos y debo buscar la manera de como puntuar tanto en casa como afuera, indiferentemente quién este de inmediato, posiblemente ahorita esté el Santos, pero no sé quién puede estar dentro de cuatro o cinco fechas, lo que sí estoy seguro es que nosotros no vamos a estar dentro de cuatro o cinco fechas en la posición que estamos, vamos a estar en una mejor posición», afirmó Horacio Esquivel.