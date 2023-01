Ortega está convencida de que está sufriendo algún tipo de brujería.

Redacción– Laura Ortega y Paula Chavarría han estado en el ojo público por varios días, luego de que se conociera que la modelo empezó a salir con el ex de la periodista, Fernán Faerrón.

Sin embargo, este miércoles, la modelo hizo una publicación en su perfil de Instagram, que dejó hablando mucho a los ticos.

¿Indirecta para Paula?, Laura está convencida de que está sufriendo algún tipo e brujería, luego de quedarse encerrada en su habitación.

«Cada día más convencida de que me están haciendo brujería. Me quedé encerrada en el cuarto y Fernán no está. AYUDA», agregó.

Ambas ya llevan una racha de varios días, incluso meses, en los que se tiran constantemente por redes sociales, y todo parece indicar que es a raíz del futbolista.