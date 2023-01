Campos cuestionó a los silbateros en Guápiles

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, acusa a los árbitros de «actitudes muy alcahuetas» en contra del Saprissa durante el juego ante Santos.

Campos salió muy molesto tras la labor del central Adrián Chinchilla y su cuerpo arbitral, que estuvieron en el ojo del huracán para el estratega de 51 años.

Según el DT morado, durante el duelo se dieron situaciones que no le gustaron para nada, ya que por la incapacidad de los referís de podía interpretar una «mala leche» de parte de los encargados de impartir justicia en contra del Monstruo.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que los árbitros tuvieron actitudes muy alcahuetas, lo cuál hizo que sacara veneno ante lo sucedido en Guápiles.

«Se pasó de la mala noche, en el fútbol no hablemos de que si fue o no penal, lo que más me ocupó durante el partido era de actitudes muy alcahuetas del árbitro y donde donde constantemente nos hacían faltas, pitaban situaciones para Santos y cuando nosotros teníamos una situación similar no pitaban, de verdad queda duda y hubo situaciones que perfectamente se pudo haber interpretado de mala intensión, en realidad fueron situaciones que no son normales, estratégicamente nos fueron bajando con faltas y él árbitro tuvo actitud de cómplice al no sancionar, eso es lo que puedo decir del árbitro, yo iba a tragar veneno pero al final saqué un poquito», afirmó Jeaustin Campos.