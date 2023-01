Redacción- Un nuevo drama se da en el Deportivo Saprissa, y esta vez los protagonistas son Jeaustin Campos y la esposa del futbolista Christian Bolaños.

Y es que esto se da porque al parecer Christian Bolaños quedó fuera del inicio del torneo 2023 por una supuesta lesión. Sin embargo, su esposa salió en su defensa a decir que eso es una total mentira.

A lo que Jeaustin decidió no quedarse callado y le respondió un tajante mensaje.

«No me interesa mentir, desde el martes y hasta el domingo no entrenó, hasta el lunes empezó. Si no sabe con quién vive no es mi culpa». Acotó el entrenador ante los mensajes de varios usuarios.