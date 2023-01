Campos afirma que no papá ni amigo de ningún jugador

Redacción – El respetado técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que él es el jefe y que solo a través del rendimiento tiene que hacer justicia en el cuadro morado, donde se deben seguir sus reglas como estratega.

Campos deja claro que en el Saprissa se deben seguir sus lineamientos, por eso deja claro que no es amigo, papá ni compañero de trabajo de ningún futbolista del Campeón Nacional, que deben acatar lo que impone el entrenador de 51 años.

En los últimos meses se ha dicho mucho de aparentes roces del timonel con jugadores como Aarón Cruz y Christian Bolaños, pero Campos afirma que con todos tiene buena comunicación y todo lo que se dice son especulaciones de la prensa.

La exigencia de Campos con sus jugadores es total, por eso el director técnico del equipo más ganador del país señala que en Saprissa están los jugadores para competir y que de parte de él no le va regalar nada a ningún jugador.

«Para que quede claro, no hay ni si me llevo o no me llevo, yo no soy papá de ninguno y no amigo de ninguno, no soy compañero de trabajo de ninguno, yo soy el jefe, a través del rendimiento tengo que hacer justicia.

Acá estamos para competir. Yo estoy compitiendo, yo sé que muchos entrenadores quisieran estar acá sentados, estoy compitiendo fuerte. Aquí se compite, nadie tiene regalado absolutamente nada, todos deben competir», afirmó Jeaustin Campos.