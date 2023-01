Redacción– El actor, Jeremy Renner, ya salió del hospital luego de pasar dos semanas tras sufrir grave accidente.

Renner anunció la noticia en su cuenta de Twitter donde comentó una publicación sobre la más reciente serie en la que participó.

«Más allá de mí niebla mental por la recuperación, estuve muy emocionado de ver el capítulo 201 con mi familia en casa», agregó.

también ha dejado ver como lo consciente su familia, y el apoyo que le han brindado en esta difícil situación.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023