Venegas propone a Pedro Navarro para árbitro central del Clásico

Redacción – El veterano atacante manudo, Johan Venegas, espera que el arbitraje no se robe el show en el próximo Clásico Nacional que se realizará en La Cueva, que promete un gran juego gracias a que ambos clubes llegan invictos en el torneo.

Venegas señala que en el pasado los referís han sido protagonistas en duelos ante Sarpsisa por causa de sus fallos, por lo que el ariete de 34 años espera que se designe un árbitro como mucha experiencia e incluso propone que nombren a Pedro Navarro.

Para el «Cachetón», Navarro sabe manejar bien los clásicos y en el último que impartió justicia manejó todo sin problemas, por lo que espera que sea el elegido para así evitar que surjan inconvenientes que manchen el encuentro en San Juan de Tibás.

Además, Johan fue más allá y lamenta que en el fútbol tico todavía no haya VAR, ya que considera que eso ayudaría muchísimo a los árbitros, pero fuera de ese tema que siempre da de que hablar espera que sea un buen espectáculo para el público.

«Esperemos que el arbitraje no sea un factor en el Clásico Nacional, creo que hay árbitros de mucha experiencia que lo han hecho bien y creo que Pedro Navarro había pitado partido en La Liga y creo que lo hizo muy bien para ambos equipos, creo que no fue factor esa vez el árbitro, y es mejor así porque el partido se torna mejor, no hay polémica.

Lastimosamente acá no hay VAR, porque aquí nos ayudaría muchísimo pero esperemos que no sea factor. Tanto los dos equipos como el cuerpo arbitral lleguemos a aportar para que sea un buen clásico sabiendo que si hay antecedentes en partidos anteriores, donde se han visto goles en fuera de juego, tarjetas rojas y eso, esperemos que sea diferente y un buen partido para el público», afirmó Venegas a Deportivas Columbia.

La venta de entradas para este Clásico Nacional número 343 de la historia avanza muy bien, ya que se han vendido más de 7 mil boletos por lo que todo hace indicar que será un llenazo para el duelo del viernes 3 de febrero a las 8:00 pm en Tibás.