Bornstein envió a La Sele al repechaje en el 2010

Redacción – En el fútbol hondureño se vive un momento de algarabía, luego de que el Club Deportivo Vida firmara al defensor estadounidense, Jonathan Bornstein, quién asegura que en Honduras es recordado por el gol que ayudó a la «H» a ir al Mundial del 2010.

El defensa norteamericano es recordado por aquel gol que le hizo a Costa Rica en el último suspiro (Minuto 95), que deparó el 2-2 en un juego donde Bryan Ruiz había hecho doblete, pero con el gol del zaguero generó que La Sele no clasificara directo a Sudáfrica.

Curiosamente ese tanto hecho por Bornstein le dio la clasificación directa a la Copa del Mundo en suelo sudafricano a la H y mandó a La Sele al repechaje. En suelo catracho es recordado como todo un héroe, mientras que en el lado tico es un villano más.

Precisamente ese tanto anotado un 15 de octubre del 2009 hizo que los catrachos anhelaran con verlo jugar en la primera división de su país y fue el Club Deportivo Vida de la Ciudad de la Ceiba que llegó a un acuerdo con el futbolista de 38 años.

Jonathan Bornstein firmó con los «Cocoteros» y en su presentación dejó saber que va al supermercado y la gente aún le agradece el gol a La Sele hace ya 14 años.

«Soy muy recordado en Honduras por el gol que le hice a Costa Rica, los hondureños me han mostrado mucho cariño y amor, vengo aquí para hacer nuevos momentos con todos y hacer grandes recuerdos. No importa donde voy, estoy en el supermercado y la gente me agradece y esa es historia, es bonito para mí porque cambió mi vida. Me encuentro aquí tal vez por ese gol y ojalá podamos hacer nuevos recuerdos», afirmó Jonathan Bornstein en su presentación con el Club Deportivo Vida.

En el balompié catracho nunca se había contado con un futbolista del cartel de Bornstein, que en su currículo tiene pasado por clubes de México como Tigres y Atlante, así como escuadras de la MLS como Real Salt Lake, Portland Timbers y Chicago Fire.