Hidalgo fue sumamente crítico con Joseph Joseph

Redacción – El grupo «Transparencia Rojinegra» comandado por Jorge Hidalgo pelearía la presidencia del León, actualmente es comandada por Joseph Joseph, a quién el candidato cuestiona con todo y dice que en La Liga no saben lo que están haciendo.

Hidalgo cuestionó al dueño de Pequeño Mundo, que tras la salida de Fernando Ocampo asumió las riendas del Equipo de su Gente, en una elección controversial para el grupo opositor que afirma que Alajuelense se quedó sin personería jurídica.

La situación económica de La Liga no es nada buena, a pesar de que hace más de un año habían dicho que el equipo erizo tenía cero deudas eso no es del todo cierto, según este grupo que tiene también su filas al ex-directivo José Cabezas.

Ciertos ingresos económicos de Alajuelense han quedado comprometidos desde ahora hasta el 2030, lo cuál preocupa de gran forma a Hidalgo, que en el pasado ya fue presidente del manudos, por lo que conoce a la perfección esa labor.

Concepto de derechos de transmisión y hasta la caída de ingresos por concepto de patrocinios son parte de los gruesos errores que han cometido en la cúpula manuda.

Incluso, consideran que es alarmante la situación en la parte financiera del cuadro rojinegro. Por eso Jorge Hidalgo señala que en Alajuelense no saben lo que están haciendo al poner a Joseph Joseph como mandamás, ya que incurrieron en un gran error.

«En función de que ejerce don Joseph Joseph, lo digo porque vimos en la prensa la juramentación y me pareció en una fotografía, Joseph Joseph como presidente, no saben lo que están haciendo y en esa misma reunión que converse antes con el señor Guardia, José Cabezas y yo, le pregunté que quién le había aconsejado juramentarse como presidente y me dijo que Manrique Lara, pues dile a Manrique que metieron las patas, porque si vos renunciaste como vicepresidente, una vez más nos quedamos sin personería, echen para atrás el acuerdo y sean más responsables», afirmó Jorge Hidalgo.

Cabe resaltar, que Transparencia Rojinegra ya puso una denuncia formal ante el Colegio de Contadores Públicos, la intensión es que se realice si la evaluación de los auditores externos cumple con los principios operacionales.