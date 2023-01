Sosa es uno de los nuevos fichajes del cuadro guanacasteco

Redacción – Tal vez a usted se le haga muy conocido el nombre de José Sosa, un lateral izquierdo de 28 años que tiene rodaje en primera división, que ahora sueña jugará en segunda con el deseo de ascender a la división de honor vistiendo los colores de Liberia.

Sosa le tiene un enorme cariño al equipo guanacasteco, ya que es originario de la localidad Quebrada Grande, pueblo ubicado en suelo liberiano por lo que es consciente de lo que representa defender los colores de los coyotes aurinegros.

Es precisamente esa identificación por Liberia que le dio un plus al futbolista para firmar con el cuadro liderado por Minor Díaz, que ya había buscado anteriormente al lateral hace un año atrás, pero fue hasta hace poco que se concretó su fichaje.

Para este futbolista con pasado reciente por Cartaginés, San Carlos y Pérez Zeledón es un deseo cumplido defender a los liberianos, que salieron campeones del Apertura 2022 de segunda división, por lo que ya tienen un 50% de su boleto para buscar el ascenso.

Es tan grande el compromiso que tiene Sosa, que ya se ha incorporado de lleno a la pretemporada del cuadro guanacasteco, con el fin de empezar a ganarse un lugar en la formación estelar y así demostrar que su paso en primera no fue casualidad.

José Sosa conversó con AMPrensa.com y dejó saber su enorme felicidad por defender una camiseta tan linda como la de Liberia, con la cuál promete darlo todo teniendo a su familia como gran motivación al tenerlos cerca todos los días.

«Soy de Quebrada Grande de Liberia y más que nadie tengo sangre liberiana, amor por el equipo y volver al equipo era un anhelo que tenía, hay un buen grupo y lo he visto en los partidos, siempre voy a estar orgulloso por tener la oportunidad de defender a Liberia. Sueño con conseguir el ascenso a primera división, los jugadores que han venido de otro lado se han acoplado bien a la provincia y al equipo, se han enamorado de Liberia y yo personalmente como liberiano siempre voy acuerpar a los compañeros para que sepan lo que es representar y vestir esta camiseta tan linda como la de Liberia, que es un equipo que quiero mucho y que me permite volver a estar cerca de mi familia, quiénes están muy felices de tenerme cerca, ya que me había ido a San José y otros lugares donde he jugado desde el 2012″, dijo José Sosa en charla con AMPrensa.com.

Cabe resaltar, que el lateral zurdo tenía otra oferta en Jicaral Sercoba, pero terminó inclinándose por el ofrecimiento de Liberia, el cuál no dudó en aceptar.

La directiva de Liberia también confirmó hace unos días la incorporación del mediocampista nacional, Juan Diego Ruiz. Sin dudas, línea por línea la escuadra de la Ciudad Blanca es la más fuerte de la categoría de plata.